Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 20:46

Общество

Лейкемию выявили у львенка Милы в подмосковном парке "Земля прайда"

Фото: телеграм-канал "Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

У львенка Милы, которую доставили в подмосковный парк львов "Земля прайда" в тяжелом состоянии, выявили лейкемию. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале парка.

Уточняется, что из-за этого заболевания у животного кратно уменьшаются шансы на выздоровление.

Мила жила у разных хозяев, пока неравнодушные люди не нашли ее и не отправили на лечение. У львенка также диагностировали перелом таза, позвоночника, запущенную пневмонию и поражение целого легкого. В настоящее время животное получает обезболивающие препараты и терапию.

Ранее в парк доставили львенка, который гулял около одного из московских жилых комплексов. Москвичи, которые передали зверя специалистам, рассказали, что зоопарки и приюты, куда они обращались, отказывались забирать животное.

В "Земле прайда" львенка поселили отдельно от сородичей. После получения результатов анализов и тестов его планировалось начать знакомить с другими львами.

животныеобщество

