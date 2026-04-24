Лейкемию выявили у львенка Милы в подмосковном парке "Земля прайда"

У львенка Милы, которую доставили в подмосковный парк львов "Земля прайда" в тяжелом состоянии, выявили лейкемию. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале парка.

Уточняется, что из-за этого заболевания у животного кратно уменьшаются шансы на выздоровление.

Мила жила у разных хозяев, пока неравнодушные люди не нашли ее и не отправили на лечение. У львенка также диагностировали перелом таза, позвоночника, запущенную пневмонию и поражение целого легкого. В настоящее время животное получает обезболивающие препараты и терапию.

Ранее в парк доставили львенка, который гулял около одного из московских жилых комплексов. Москвичи, которые передали зверя специалистам, рассказали, что зоопарки и приюты, куда они обращались, отказывались забирать животное.

В "Земле прайда" львенка поселили отдельно от сородичей. После получения результатов анализов и тестов его планировалось начать знакомить с другими львами.