Нюша перестала скрывать роман с диджеем Ханецким

Певица Нюша (Анна Шурочкина) посвятила новый трек "Полароид" своему возлюбленному диджею Владиславу Ханецкому, передал телеграм-канал "СтарХит".

В клипе видны прогулки певицы и ее возлюбленного по Москве. При этом лицо мужчины специально скрыто, что добавляет интриги, но подтверждает их отношения, указывают журналисты.

Кроме того, Нюша разместила на своей странице в MAX отрывок клипа к новой песне.

Нюша с 2017 года была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. В этом браке у них родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году певица заявила, что пережила измену мужа, но простила его. В 2024 году она объявила о расставании с бизнесменом.

СМИ писали, что Нюша и Ханецкий познакомились в Дубае во время вечеринки в компании общих друзей, когда певица еще жила в ОАЭ вместе с бывшим супругом. В 2025 году поклонники заподозрили роман между артисткой и диджеем, но ни Нюша, ни Ханецкий не комментировали эту информацию.

