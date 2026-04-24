Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, нашли живыми

Спасатели нашли живыми троих туристов, попавших под лавину в Бурятии. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что путешественники получили травмы различной степени тяжести. Еще один турист погиб, его тело обнаружили при проведении обследования района схода лавины.

ЧП в Бурятии произошло 24 апреля. Предварительно, туристическая группа из 7 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили повреждения. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.