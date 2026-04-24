Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 22:07

Пакет законов о введении НДС на импорт через маркетплейсы подан в кабмин РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пакет законопроектов, предполагающих введение НДС на импортные товары, покупаемые физлицами через маркетплейсы, внесен на рассмотрение правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Налог предлагается ввести на товары электронной торговли с поэтапным повышением ставки до стандартной. В ведомстве указали, что это позволит бизнесу адаптироваться к новым правилам.

В 2027 году ставка составит 7%, в 2028-м – 14%, а с 2029-го к таким товарам будет применяться общая ставка в размере 22%. Уплачивать НДС в качестве налоговых агентов будут иностранные или российские маркетплейсы, которые будут начислять налог исходя из стоимости товаров.

Внесенный в кабмин пакет документов также содержит поправки в закон о таможенном регулировании в России. Например, предлагается регламентировать деятельность оператора электронной торговли, определить понятие склада электронной торговли, установить для таких товаров порядок уплаты внутренних налогов.

Помимо этого, предусмотрены изменения в КоАП РФ. В частности, в планах установить ответственность за нарушение порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу, а также их использование в коммерческой деятельности после выпуска. КоАП также хотят дополнить новым субъектом административной ответственности – оператором электронной торговли.

В Минфине уточнили, что ранее утвержденный протокол о внесений изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию с введением для них спецдекларации, а также создание нового правового института – оператора электронной торговли. После одобрения закона входящие в ЕАЭС государства смогут устанавливать на такие товары НДС.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Минпромторг предложил запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров, включая возможность устанавливать скидки. Позднее это опроверг статс-секретарь-замглавы министерства Роман Чекушов, заявив, что такого предложения от ведомства не было.

