CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистане

Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистане

24 апреля, 19:25

Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистане

Президент США Дональд Трамп направляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер встретятся с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в ближайшие выходные. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс не примет участия в переговорах, так как спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф не присоединится ко встрече.

При этом уточняется, что Вэнс будет готов вылететь в Исламабад, если стороны на переговорах достигнут прогресса. В частности, члены его штаба будут присутствовать в Пакистане.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Лишь в начале апреля США согласились отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана. 11–12 апреля Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры. Следующий раунд должен был пройти 22 апреля, но он не состоялся.

