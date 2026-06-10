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10 июня, 10:52

В мире

Полиция в Чикаго начала расследование из-за горевшего креста в парке

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/keinika_carlton

Горящий крест появился в одном из парков Чикаго. Полиция проводит в связи с этим расследование, сообщил телеканал ABC, ссылаясь на местные службы.

Жители заметили горящий деревянный крест в Гранд-Парке вечером 9 июня. Его высота достигала двух метров. Пожарные потушили огонь. Они подтвердили, что воспламенившийся объект – это крест.

Полицейские заявили, что у них нет информации о пострадавших.

"Сотрудники проводят расследование с целью выяснить мотивы и обстоятельства, связанные с этим горящим объектом", – сказано в сообщении.

Сожжение крестов на территории Соединенных Штатов принято рассматривать как "символ ненависти". Он связан с ультраправой расистской организацией "Ку-клукс-клан" (ККК). Такая трактовка есть в решении Верховного суда США.

Ранее в Нью-Йорке загорелась и взорвалась машина. Все произошло в районе Уолл-стрит. Автомобиль принадлежал Транспортному управлению города. Полиция города занялась расследованием случившегося.

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