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10 июня, 11:48

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Врач Кашух: мороженое может облегчить боль в горле при простуде

Врач заявила, что мороженое может облегчить боль в горле при простуде

Фото: 123RF.com/elenarui

Мороженое не устраняет причину заболевания, однако может на время облегчить боль в горле. Об этом в беседе с News.ru сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Эксперт пояснила, что холод оказывает местный обезболивающий эффект: сосуды слизистой оболочки сужаются, отек уменьшается, из-за чего боль может временно стать менее выраженной. Именно поэтому холодные продукты часто рекомендуют пациентам после удаления миндалин, а лед прикладывают после сложных стоматологических вмешательств.

"Если человеку приятно есть мороженое во время простуды и после него самочувствие не ухудшается, небольшая порция не принесет вреда", – отметила она.

Кашух также обратила внимание на то, что при заболевании холодный десерт следует есть медленно – это поможет избежать переохлаждения горла. Вместе с тем врач рекомендовала временно отказаться от этой сладости, если после употребления мороженого боль усиливается или возникает значительный дискомфорт.

Также специалист призвала не рассматривать мороженое в качестве лекарства, поскольку оно не сокращает продолжительность болезни и не заменяет назначенное лечение. Кроме того, сладкие сорта содержат много сахара, который может дополнительно раздражать воспаленную слизистую у некоторых пациентов и даже способствовать более быстрому росту вредоносной флоры.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала, что мороженое нельзя есть при наличии аллергии на молочный белок. Также свести к минимуму употребление десерта стоит при ожирении и сахарном диабете. Людям, которые не переносят лактозу, следует выбирать безлактозные варианты этой сладости.

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