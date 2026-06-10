Москвичей призвали не поднимать слетков с земли в "Лосином острове"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Москвичам не следует поднимать слетков с земли в нацпарке "Лосиный остров". Соответствующая информация опубликована в канале учреждения в мессенджере MAX.

Специалисты объяснили, что слетки – это птенцы, которые учатся летать. Рядом с ними находятся родители, которые следят и защищают. При этом неуклюжесть и взъерошенные перья – это нормально для "юного летчика" на земле.

"У вас дома ему будет хуже. Вырастить дикого птенца без специальных знаний нереально. Это может привести к его гибели", – добавили в "Лосином острове".

Ранее аналогичное предупреждение выпустило министерство экологии и природопользования Подмосковья. Жителей региона призвали не подбирать слетков, которых они могут увидеть на газонах, придомовых территориях и в парках. Птицы не больны и не брошены, им критически важно пройти этот этап самостоятельно, подчеркнули в ведомстве.