Актер из "Улиц разбитых фонарей" Нилов раскрыл, что стал часто пить обезболивающее

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Заслуженный артист России, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексей Нилов рассказал, что стал часто пить обезболивающие таблетки после операции. Об этом он признался в комментарии Пятому каналу.

У актера было три хирургических вмешательства. Теперь, когда он выходит в свет, вынужден пить обезболивающие. Одна из представительниц прессы отметила, что прием таких таблеток может плохо сказаться на здоровье Нилова.

"Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает", – ответил он.

Артист добавил, что успешно восстанавливается после операции. Реабилитационный период в скором времени уже завершится.

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