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10 июня, 12:40

Культура

Актер из "Улиц разбитых фонарей" Нилов раскрыл, что стал часто пить обезболивающее

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист России, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексей Нилов рассказал, что стал часто пить обезболивающие таблетки после операции. Об этом он признался в комментарии Пятому каналу.

У актера было три хирургических вмешательства. Теперь, когда он выходит в свет, вынужден пить обезболивающие. Одна из представительниц прессы отметила, что прием таких таблеток может плохо сказаться на здоровье Нилова.

"Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает", – ответил он.

Артист добавил, что успешно восстанавливается после операции. Реабилитационный период в скором времени уже завершится.

Ранее известный по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия" Дмитрий Поднозов попал в больницу. Какое-то время он находился в реанимации, но позже его перевели в обычную палату. Врачи диагностировали у артиста рак.

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