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10 июня, 13:23

Общество

В РАН предупредили о волне шаровых молний 12 и 13 июня

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Волна шаровых молний ожидает россиян 12 и 13 июня, так как в эти дни прогнозируется усиление грозовой активности. Об этом НСН сообщил научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой
молнии Владимир Бычков.

СМИ писали, что за последние несколько дней шаровые молнии заметили в городе Пионерском Калининградской области и в СНТ в пригороде Омска. Во втором случае молния попала в здание изолятора и вызвала небольшое возгорание. До этого шаровые молнии ударили по домам в Шенкурске Архангельской области и Сторожевске в Республике Коми. В обоих случаях пострадавших нет.

"Если обычных гроз стало больше, то и таких сопутствующих явлений, как шаровая молния, тоже становится больше", – объяснил Бычков.

По его словам, шаровые молнии, как правило, возникают в северной части Европы. В европейской части России они могут образовываться чаще после 14:00. Обычно это происходит в летний период.

"Это явление возникает, когда случаются какие-нибудь дикие разряды или разряды из линии электропередачи, когда туда бьет молния. В каких-то устройствах типа подводных лодок, где замыкаются контакты на батареях, в общем, где есть высоковольтные и высокотоковые устройства. Так что причиной бывает не только молниевая активность, но и работа людей", – рассказал эксперт.

Ранее Бычков рекомендовал плотно закрыть все окна и двери, чтобы шаровая молния не попала в квартиру или дом. Если в помещении есть щели, их нужно заложить тряпками, поскольку сквозняк становится лучшим помощником для шаровой молнии. Кроме того, необходимо закрыть дымоход печи, уточнил академик РАН.

Московские ученые прокомментировали видео с шаровой молнией в Мытищах

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