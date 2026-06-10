Москвичи смогут наблюдать самые светлые ночи в году до 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы смогут наблюдать самые светлые ночи в году до 10 августа. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала член Русского географического общества, лектор российского общества "Знание" Галина Родько.

Эксперт напомнила, что белые ночи можно наблюдать в Санкт-Петербурге, Архангельске, Сыктывкаре, Якутске, Анадыре и ряде других городов в высоких широтах.

"Москва находится на широте, где белые ночи невозможны. Мы можем наблюдать только навигационные и астрономические сумерки – чуть более светлые ночи", – пояснила Родько.

По ее словам, в это время Солнце находится за линией горизонта, однако естественное освещение сохраняется благодаря рассеиванию солнечных лучей в атмосфере. Гражданские сумерки являются самыми светлыми, а при навигационных на небе уже хорошо видны все навигационные звезды.

При этом астрономические сумерки – самые темные и почти неотличимые от ночи. Лучше всего такое небо видно с открытых возвышенностей и набережных.

"Со смотровой площадки на Воробьевых горах открывается панорама на излучину Москвы-реки, сталинские высотки и Москва-Сити, небо будет отлично отражаться в воде", – отметила эксперт.

Также, добавила она, наблюдать светлые ночи можно будет на парящем мосту в парке "Зарядье" с видом на Кремль. Подойдет и Крымская набережная, так как это открытое пространство без высоких деревьев. А на Лысой горе в Битцевском парке открывается широкий обзор.

Ранее сообщалось, что россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир в июне. Эти звезды являются светилами созвездий Лиры, Лебедя и Орла – их можно будет различить с наступлением сумерек в юго-восточной части небосклона. Треугольник звезд будет виден, несмотря на то что июнь является месяцем самых коротких ночей.