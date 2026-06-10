CNN: мужчина в Канаде 17 лет работал пилотом по поддельным документам

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Мужчина в Канаде 17 лет работал пилотом по поддельным документам. Это обнаружили в 2025 году при плановой проверке, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на CNN.

Выяснилось, что пилот Джеффри Уолл в период с 2009 по 2025 год выполнил более 900 рейсов. По словам начальника полиции Пила Милиновича, тот смог дослужиться до должности командира экипажа и летал на Boeing 767, 777 и 787. При этом у Уолла никогда не было лицензии пилота транспортной авиации (ATPL-A), которая стала обязательной после того, как его повысили до капитана.

Несмотря на это, в авиакомпании Air Canada подчеркнули, что безопасность пассажиров не затронута, поскольку пилот подтверждал свои навыки каждые шесть месяцев. При этом наличие правильной лицензии является "важнейшим элементом безопасности". Air Canada уведомила об этом регуляторов, а Уолл ушел в отставку. 1 июня его арестовали, сейчас бывший пилот ожидает решения суда.

Ранее в аэропорту населенного пункта Марана в США воздушное судно марки Piper PA-32 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвалось. В результате два человека, которые находились на борту самолета, погибли. Специалисты выясняли причины инцидента.

