Иран сделал исключение для РФ по взиманию пошлин за проход через Ормузский пролив

Фото: ТАСС/AP/Asghar Besharati

Иран сделал исключение для некоторых стран, в том числе для России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Сейчас наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России", – пояснил он.

Ранее Иран впервые получил доход от сборов за проход через пролив. Средства были переведены на счет Центрального банка.

Ормузский пролив был закрыт Ираном после того, как США и Израиль атаковали Исламскую республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Спустя время США начали блокаду канала в рамках военной операции. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако позже ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.