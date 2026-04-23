Иран впервые получил доход от сборов за проход через Ормузский пролив, сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера меджлиса страны Хаджи Бабаи.

По его словам, доходы были переведены на счет Центрального банка.

Ормузский пролив был закрыт Ираном после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Исламскую республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

13 апреля США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако позже ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.

