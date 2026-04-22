Иран не признал продление США режима прекращения огня

Правительство Ирана не собирается признавать объявленное американским президентом Дональдом Трампом продление режима прекращения огня. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что намерены действовать в соответствии со своими национальными интересами. По информации агентства Tasnim, представители Ирана не делали запросы американской стороне для продления перемирия.

Между тем представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что войска Ирана находятся в полной боевой готовности и нанесут сокрушительный удар по заранее определенным целям в случае агрессии или любых действий против Ирана.

Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном по просьбе правительства Пакистана. Глава Белого дома считает, что в данный момент правительство Ирана находится в "состоянии серьезного раскола". Перемирие продлится до тех пор, пока не будет представлено мирное предложение Ирана.

Между тем Тегеран отказался участвовать в следующем раунде переговоров с США, который был запланирован в Исламабаде 22 апреля. По мнению иранской стороны, США лишь препятствуют достижению приемлемого соглашения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.