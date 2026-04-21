Иранский танкер при поддержке ВМС прорвал блокаду Ормузского пролива

Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник, 21 апреля, прошел Ормузский пролив и зашел в территориальные воды Исламской республики. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как уточняется в заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, после прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности прибыло в один из южных портов исламской республики. Танкер уже несколько часов находится там.

Ормузский пролив был закрыт Ираном после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали исламскую республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

13 апреля США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако позже ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.