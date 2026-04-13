Войска США пообещали начать морскую блокаду Ирана 13 апреля

Американские войска начнут осуществлять блокаду всего морского движения, заходящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Утверждается, что блокада будет применяться беспристрастно в отношении судов всех стран, входящих в порты Ирана и прибрежные районы или выходящих из них, включая все порты Тегерана в Персидском и Оманском заливах.

"Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов", – подчеркивается в заявлении военных.

Морякам посоветовали следить за дальнейшими уведомлениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США при работе в Оманском заливе и вблизи Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявлял, что США начнут останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. По его словам, в блокаде также будут участвовать некие другие страны.

Президент США уже поручил выявлять и перехватывать любые корабли в международных водах, которые заплатили Тегерану сбор за проход по проливу.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.