Press TV: два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе

Два американских эсминца едва избежали атаки в Ормузском проливе, сообщает иранский телеканал PressTV.

Уточняется, что на корабли США были якобы нацелены ракеты Тегерана, а также запущены ударные БПЛА. Эсминцам дали всего полчаса на то, чтобы развернуться. Корабли после предупреждения немедленно отступили, указали в СМИ.

Речь идет о кораблях USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson, которые хотели пройти через пролив. По данным журналистов, попытка прорыва кораблей могла обернуться катастрофой для американских сил. В это же время США пытались использовать методы радиоэлектронной борьбы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану.

Лишь в апреле стартовали переговоры Вашингтона и Тегерана о мире. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

