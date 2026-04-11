Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде официально начались

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры между делегациями США и Ирана официально начались в Исламабаде. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation после беседы с главой Белого дома.

Президент США также заявил, что в ближайшее время станет ясно, откровенен ли был Иран на переговорах.

"Я дам вам знать очень скоро. Это не займет много времени", - привела журналистка ответ Трампа на соответствующий вопрос.

Американскую сторону на переговорах представляет вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавляет председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

МИД России призвал участников переговоров по Ирану проявить ответственный подход и избежать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс на мир.

На этом фоне США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

