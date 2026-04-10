Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 20:55

Политика

Трамп заявил, что жизни иранцев сохранены только из-за переговоров

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран занимается "краткосрочным вымогательством" средств у других стран за проход через Ормузский пролив, и заявил, что жизни иранцев сохранены только благодаря соглашению о переговорах. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, у Тегерана "нет других карт", кроме давления на международное судоходство.

"Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это ведение переговоров!" – добавил американский лидер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов по иранской инфраструктуре на две недели, согласившись на временное перемирие.

Переговоры между государствами запланированы на 11 апреля и пройдут в столице Пакистана Исламабаде.

В Исламабаде готовятся принять переговоры между Ираном и США

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика