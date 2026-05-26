Великобритания расширила антироссийские санкции на 18 позиций

Великобритания расширила список санкций в отношении России на 18 позиций. Об этом сообщила пресс-служба британского Минфина.

В частности, под ограничения подпала российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate, а также Trace Road и "Алистера". Помимо этого, санкции затронули компании Arvix, Aifory и Rapira из Грузии, Nueva Cryptologia из Сальвадора, Bitpapa из ОАЭ.

Кроме того, рестрикции коснулись Евразийского сберегательного банка, ОАО "Государственная брокерская компания" и USDKG из Киргизии, Sooty Limited с Маршалловых Островов и британской Exmo Exchange.

Среди физлиц в списке оказались заместители гендиректора системы международных расчетов А7 Игорь Горин и Ирина Акопян, так как А7 работает в секторе, который "имеет стратегическое значение для российского правительства".

Ранее Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против РФ. Были введены дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России большой доход. Кроме того, новый пакет рестрикций расширил запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

В ответ Россия расширила список европейских чиновников, которым запрещен въезд в страну.

Позже стало известно, что страны ЕС приступили к переговорам о 21-м пакете антироссийских санкций. Отмечалось, что туда войдут ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые перевозят нефть из России.

