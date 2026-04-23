Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

23 апреля, 16:13

Политика

ЕС ввел дополнительные запреты на импорт российских товаров в рамках 20 пакета санкций

Фото: depositphotos/zoomteam

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций вводит дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход, сообщили в МИД Эстонии.

Кроме того, будет расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

"Запрет на проведение транзакций будет распространяться на дополнительные порты, финансовые учреждения и поставщиков услуг в сфере криптоактивов", – подчеркнули в министерстве.

Также Евросоюз включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов. Всего в санкционный список в рамках 20-го пакета санкций добавлены 117 физических и 60 юридических лиц.

Оформление нового пакета санкций будет завершено в четверг, 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник. Он будет опубликован позже в официальном журнале.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Кроме того, на министерском уровне завершена процедура утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

