Евросоюз включил в новый пакет санкций 117 судов "теневого флота" России

Фото: 123RF/Gudella

Новый пакет санкций Евросоюза включает в себя меры против 117 судов так называемого теневого флота России. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

По словам дипломата, в общей сложности 564 судна, которые якобы имеют отношения к РФ, теперь находятся под санкциями ЕС.

Также Давид ван Вил добавил, что Евросоюз приступил к работе над 20-м пакетом антироссийских ограничений.

Ранее стало известно, что ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России. Он будет принят 23 октября к 09:00 по московскому времени, если не возникнут возражения.

Кроме того, 22 октября Европарламент принял резолюцию, требующую заморозить процесс вступления Сербии в ЕС, пока Белград не присоединится к санкциям против РФ.