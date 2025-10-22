ЕС принял резолюцию, запрещающую вступление Сербии в сообщество без санкций против РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европарламент принял резолюцию, которая требует заморозить процесс вступления Сербии в Евросоюз до тех пор, пока Белград не присоединится к санкциям против России. Это следует из итогов голосования, опубликованных на сайте Еврокомиссии.

Резолюция была принята в качестве продолжения критики ЕС реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в Нови-Саде в ноябре 2024 года.

В частности, из 632 евродепутатов, присутствовавших на заседании, 457 проголосовали за утверждение документа, 103 – против, а 72 – воздержались.

Как поясняется в резолюции, Европарламент подтвердил, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продолжаться только при условии ощутимого и стабильного прогресса в ключевых областях, таких как верховенство закона, борьба с коррупцией и организованной преступностью, независимость правосудия, свобода СМИ, реформа государственного управления, полное согласование с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, а также санкции против России.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что власти страны ни под каким предлогом не будут блокировать вещание российских СМИ и конфисковывать имущество. Тогда же он обращал внимание, что в ЕС запрещают репортажи всех СМИ, которые не повторяют тезисы Брюсселя.

В свою очередь, сербский премьер-министр Джуро Мацут заверил, что республика не присоединится к антироссийским санкциям, уточнив, что это условие будет действовать до тех пор, пока он будет занимать свою должность.