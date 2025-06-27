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27 июня, 07:16

Политика

Премьер Сербии пообещал, что Белград не присоединится к санкциям против РФ

Фото: 123RF/gioiak2

Сербский премьер-министр Джуро Мацут сообщил ТАСС, что республика не присоединится к антироссийским санкциям.

Мацут уточнил, что это условие будет действовать до тех пор, пока он является премьером страны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" с осуждением действий России на Украине, так как в документе есть требование наложить санкции на РФ.

По его словам, он был единственным участником саммита в Одессе, который не подписал итоговое заявление. Он добавил, что в отличие от других стран, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России.

Премьер Сербии, комментируя данное решение Вучича, заявил, что для Белграда приоритетом остаются мир и стабильность.

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Сюжет: Санкции
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