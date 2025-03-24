Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что страна не станет членом НАТО или ОДКБ

Фото: 123RF/butenkow

Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ и будет самостоятельно обеспечивать свою безопасность, несмотря на сложности. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в интервью РИА Новости.

"Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке. И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении", – поделился Вулин.

Вице-премьер признал, что для небольшой страны, как Сербия, это является сложным путем. Однако, считает Вулин, это также является "самым честным" путем и позволяет стране принимать самостоятельные решения.

Ранее Сербия не присоединилась к западным антироссийским санкциям и намерена в дальнейшем придерживаться такой линии, заявлял Вулин. В свою очередь, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обратил внимание, что Сербия придерживается этой позиции даже под беспрецедентным давлением Запада.