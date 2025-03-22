Вице-премьер Сербии заверил, что страна не поддержит санкции против РФ

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Сербия не присоединилась к западным антироссийским санкциям и намерена придерживаться этой линии в дальнейшем, заявил вице-премьер станы Александар Вулин.

О высказался об этом на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, который в свою очередь подчеркнул, что Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие отношений двух стран. Их слова приводит ТАСС.

Шойгу обратил внимание, что Сербия придерживается этой позиции даже под беспрецедентным давлением со стороны Запада.

"Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. <...> Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям", – подчеркнул секретарь российского Совбеза.

В феврале постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. В его рамках ограничения коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Также 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.