Путин: против российских физлиц и юрлиц введено свыше 28,5 тыс санкций

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Против российских физических и юридических лиц введено 28 595 санкций, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал", – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, в настоящий момент против России введено самое большое количество ограничений, чем против любой другой страны мира. При этом, обратил внимание он, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими, заявил глава России.

Он отметил, что санкции не являются временными или локальными, а представляют собой инструмент системного и долгосрочного воздействия на страну.

"И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", – сказал Путин.

Кроме того, по его мнению, даже если санкции в отношении России будут ослаблены, Запад найдет другой способ, чтобы "вставить палки в колеса" и надавить на государство.

Евросоюз 24 февраля утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, в который вошли новые экономические и персональные ограничения. ЕС расширил персональные санкции против России, включив в этот список 48 физлиц и 35 организаций. Также был введен запрет на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

После этого стало известно, что Евросоюз начал работу над 17-м пакетом ограничений. Сферы, в которых ЕС может ввести новые санкции, еще сохраняются, отмечал, в свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он называл политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой.