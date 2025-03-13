Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против РФ, еще сохраняются

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Сферы, в которых ЕС может ввести новые антироссийские санкции, еще сохраняются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента при этом отметил, что политика санкций против РФ, является ошибочной и тупиковой.

"Как мы знаем, санкции – это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются", – подчеркнул Песков.

По его словам, сейчас европейские страны пытаются придумать себе врага для оправдания огромных расходов на вооружение.

"Лучше России, с их точки зрения, на это никто не подходит", – добавил официальный представитель Кремля.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет ограничений против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

13 марта представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что страны Евросоюза не обсуждают смягчение санкций в отношении России и рассматривают новый пакет антироссийских ограничений.

В этот же день Россия в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну. В МИД РФ подчеркнули, что страны ЕС, "одержимые" идеей нанесения РФ стратегического поражения, продолжают вводить односторонние и нелегитимные ограничения.