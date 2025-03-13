МИД России ответил на 16-й пакет санкций Евросоюза

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Россия в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится на сайте российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что страны ЕС, "одержимые" идеей нанесения РФ стратегического поражения, продолжают вводить односторонние и нелегитимные ограничения. В связи с этим МИД запретил въезд на территорию России некоторым представителям евроинститутов и стран – членов Евросоюза.

"Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран – членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине", – говорится в заявлении.

Также в ограничительный список попали лица, организовывающие блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море, а также те, кто преследует должностных лиц России за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

Кроме того, в "стоп-лист" вошли отметившиеся антироссийской активностью представители структур Совета Европы, а также лица, ответственные за создание "трибунала" в отношении руководства России и поддерживающие конфискацию российских активов.

Помимо этого, МИД наложил ограничения на въезд депутатам стран – членов Евросоюза и Европарламента, которые поддержали антироссийские резолюции, законопроекты и санкции, а также выражающие "русофобскую риторику" гражданские активисты и представители научного сообщества.

"Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", – заключили в МИД.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет ограничений против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

