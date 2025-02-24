Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России

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Евросоюз (ЕС) утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В него были включены как новые экономические, так и персональные ограничения, сообщается на официальном сайте объединения.

ЕС расширил персональные санкции против России, включив в этот список 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, новые рестрикции подразумевают введение запрета на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

Вместе с тем санкции включают запрет на импорт из РФ первичного алюминия. Ограничения также коснулись поставок в Россию программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи газа и нефти. Кроме того, пакет санкций запрещает экспорт игровых консолей, самолетов и авиационных технологий в РФ.

Также обновленный пакет санкций запретил вещание восьми российских СМИ на территории Европы, в том числе "Красной Звезды". Кроме того, ЕС обязал прекратить транзакции с рядом портов и аэропортов. Под запрет подпали и транзакции с применением СПФС Центробанка России.

Рестрикции были также введены против 74 судов, которые якобы входят в так называемый российский теневой флот. В общей сложности санкции теперь распространяются на 153 корабля. При этом ЕС заявил о намерении продолжать вводить ограничения в том числе против владельцев этих судов, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского ВПК.

Помимо этого, теперь запрещен экспорт в Россию соединений хрома и химических прекурсоров для хлорпикрина, а также нельзя предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения.

В черный список компаний, участвующих в обходе антироссийских санкций, вошли 53 организации. ЕС внес в него компании из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

О разработке Евросоюзом 16-го пакета стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.