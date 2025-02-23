ЕС проведет экстренный саммит по Украине и обороне 6 марта

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Глава Евросовета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине и обеспечению безопасности Европы. Он пройдет 6 марта.

"Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности", – написал Кошта на своей странице в соцсети X.

Председатель Европейского совета также заявил о намерении активно взаимодействовать с Европейской комиссией и странами-участницами ЕС, чтобы к 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.

Между тем на заседании, которое пройдет 24 февраля, главы министерств иностранных дел 27 стран Евросоюза согласуют 16-й пакет санкций против РФ.

В новом пакете санкций будут как индивидуальные ограничительные меры, так и ограничения экономического характера.

О разработке Евросоюзом 16-го пакета стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, в него войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА. Об этом также говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас.

Кроме того, в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Под санкции подпадут и десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.