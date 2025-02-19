ТАСС: послы стран ЕС утвердили 16-й пакет антироссийских санкций

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Постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом ТАСС заявил источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

Уточняется, что решение будет формально утверждено в понедельник, 24 февраля, после чего будет опубликовано и вступит в силу. Евросоюз планировал ввести санкции к третьей годовщине начала российской спецоперации на Украине.

В рамках 16-го пакета ограничений планируется запретить импорт первичного алюминия из России, передает агентство Reuters, ссылаясь на евродипломатов. По их информации, санкции также введут в отношении 73 судов, которые якобы входят в "теневой флот".

По данным Bloomberg, под ограничения также подпадут десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.

В свою очередь, AFP сообщает, что новый пакет санкций включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе.

При этом, как рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, 16-й пакет антироссийских санкций предусматривает послабления для венгерской стороны. По его словам, страна добилась разрешения использовать российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе, что позволит "значительно повысит энергетическую безопасность Венгрии".

Кроме того, Сийярто заявил, что венгерская сторона добилась исключения из пакета ограничений 27 российских организаций и лиц, включая Патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России (ОКР) и двух футбольных команд.

Ранее Москва расценила продление экономических санкций Евросоюза против России на полгода как противоречие международному праву, указал представитель Кремля Дмитрий Песков. Все больше европейцев, считает он, понимают, что антироссийские ограничения бьют по самой Европе.