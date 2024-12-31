США ввели санкции против двух россиян и Центра геополитических экспертиз

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США ввели санкционные ограничения против двух российских граждан и Центра геополитических экспертиз. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под рестрикции попали Валерий Коровин и Олеся Менделеева.

Санкции США предполагают заморозку активов, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.

Ранее под антироссийские ограничения со стороны США подпали российские фирмы "ДВ Инк", "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток трейдинг", а также четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР, и 11 граждан Северной Кореи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций. В недавно объявленный 15-й включили экономические и персональные ограничения. Они затронули теневой флот, осуществляющий перевозку энергоресурсов, а также 54 физлица и 30 компаний из России, КНР и КНДР.

