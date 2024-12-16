США расширили санкционный список против РФ и КНДР

Фото: depositphotos/eabff

США ввели санкции в отношении 11 граждан Северной Кореи, 8 юридических лиц из России и КНДР. Соответствующий документ был размещен на сайте управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.

Под рестрикции подпали российские ООО "ДВ Инк", ООО "Новосибирскоблгаз", ЗАО "Сибрегионгаз", ООО "Восток трейдинг" и четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР. Вместе с тем в список включили и 11 граждан Северной Кореи.

Внесение в перечень предполагает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на бизнес с фигурантами списка.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры. Рестрикции введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также ограничительные меры в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Кроме того, Евросоюз внес журналистку Тину Канделаки и певицу Ларису Долину в санкционный список за "дестабилизирующие действия" в отношении Европы и третьих стран.

