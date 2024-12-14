Вучич: Сербия не введет санкции против России

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Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

Сейчас "Газпром нефть" и "Газпром" владеют 56,15% сербской компании. Вучич допустил возможность переговоров о снижении этой доли. При этом он подчеркнул, что "как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы".

Вучич добавил, что Сербия уже давно сохраняет политику приверженности принципам международного права, планирует и дальше ее продолжать.

При этом, по его словам, нужно поторопиться с трехсторонними переговорами между Россией и США, поскольку ограничения могут вступит в силу с 1 января.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. В Сербии ей принадлежат два НПЗ и две производственные площадки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в 15-м пакете санкций против России предложит наложить рестрикции на порядка 50 физических и 30 юридических лиц.