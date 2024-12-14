14 декабря, 14:00Политика
Вучич: Сербия не введет санкции против России
Фото: 123RF/quatrox
Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.
Сейчас "Газпром нефть" и "Газпром" владеют 56,15% сербской компании. Вучич допустил возможность переговоров о снижении этой доли. При этом он подчеркнул, что "как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы".
Вучич добавил, что Сербия уже давно сохраняет политику приверженности принципам международного права, планирует и дальше ее продолжать.
При этом, по его словам, нужно поторопиться с трехсторонними переговорами между Россией и США, поскольку ограничения могут вступит в силу с 1 января.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. В Сербии ей принадлежат два НПЗ и две производственные площадки.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в 15-м пакете санкций против России предложит наложить рестрикции на порядка 50 физических и 30 юридических лиц.