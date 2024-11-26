Новые санкции Евросоюза могут коснуться 80 российских лиц

Фото: depositphotos/exopixel

Евросоюз в 15-м пакете санкций против России предложит наложить рестрикции на порядка 50 физических и 30 юридических лиц. Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документам, попавшим в распоряжение агентства, новые санкции планируется ввести против военных производителей из России, а также некоторых китайских фирм, которые якобы поставляют им некоторые детали для производства БПЛА. Кроме того, рестрикции могут коснуться российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти, а также военных и руководителей компаний.

Помимо прочего, ЕС предлагает ввести ограничения против порядка 30 организаций, которые якобы помогают Москве получать военные технологии. Среди них – фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда и ОАЭ.

Евросоюз также планирует введение санкций против военных чиновников из КНДР, якобы причастных к отправке военных на территорию России. Новый пакет мер также включит в себя запрет на доступ более чем 45 нефтяным российским танкерам к европейским портам и сервисам.

Постоянные представители стран Евросоюза обсудят новые санкции против России 27 ноября.

На прошлой неделе под ограничения, введенные Великобританией, подпали несколько российских молодежных организаций. Рестрикции затронули детско-юношеское общественное движение "Юнармия", а также центр военное-патриотического воспитания "Авангард" в подмосковном Одинцове.

До этого ограничения, которые ввел Лондон, коснулись российского грузового судна Port Olya-3, иранского авиаперевозчика Iran Air и транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines).

