Британия сняла санкции с бывшего вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро

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Великобритания сняла все санкции с бывшего вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Управления по осуществлению финансовых санкций Британии.

Теперь Касимиро не подпадает под заморозку активов или иных санкций в отношении трастовых услуг, которые распространялись на него с августа 2022 года.

Тем временем "Роснефть" стала лидером по прибыли среди российских компаний в 2023 году. Ее чистая прибыль составила 1,529 триллиона рублей.

В феврале текущего года компания представила собственные инновационные разработки. Показ прошел в рамках тематической недели на ВДНХ, посвященной Дню российской науки.

Так, в павильоне "Роснефти" были установлены интерактивные стенды, где каждый посетитель мог узнать больше о нефтегазовой отрасли. Также гостям показали новые роботизированные системы.