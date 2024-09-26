Forbes назвал "Роснефть" самой прибыльной российской компанией

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"Роснефть" стала лидером по прибыли среди российских компаний в 2023 году. Ее чистая прибыль составила 1,529 триллиона рублей. Рейтинг компаний России по чистой прибыли опубликовал Forbes.

Второе место занял Сбер, его чистая прибыль – 1,508 триллиона рублей. На третьей строчке оказался "Сургутнефтегаз" с 1,322 триллиона рублей.

"Газпром", который ранее занимал первое место, выбыл из топ-100 с убытком в 583 миллиарда рублей.

В топ-5 также вошли "Лукойл" (1,160 триллиона рублей) и "Новатэк" (469,5 миллиарда рублей).

В десятку самых прибыльных компаний издание включило ВТБ – 432,2 миллиарда рублей, "Сахалинскую энергию" – 315,3 миллиарда рублей, "Транснефть" – 306,6 миллиарда рублей, "Татнефть" – 286,3 миллиарда рублей и "Норникель" 251,8 миллиарда рублей.

Суммарная прибыль компаний из топ-100 составила более 9 триллионов рублей.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг, согласно которому Wildberries, Оzon, Avito и Лаборатория Касперского вошли в число самых дорогих российских интернет-компаний. Первое место занял "Яндекс" стоимостью 12,5 миллиарда долларов. В список вошли компании, выручка которых формируется в интернете.

Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей планеты

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