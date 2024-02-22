"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" стоимостью 12,5 миллиарда долларов вновь возглавил топ-30 самых дорогих российских интернет-компаний. Рейтинг составил американский журнал Forbes, он опубликован на сайте издания.

Также в первую десятку вошли Wildberries (7,2 миллиарда долларов), Оzon (7 миллиардов долларов), Avito (3,4 миллиарда долларов), 1С (2,8 миллиарда долларов), Лаборатория Касперского (2,1 миллиарда долларов), HeadHunter (1,9 миллиарда долларов), VK (1,8 миллиарда долларов), Positive Technologies (1,6 миллиарда долларов) и СКБ Контур (1,4 миллиарда долларов).

В материале указано, что в рейтинг вошли компании, выручка которых формируется в интернете. Авторы исследования добавили, что стоимость публичных компаний равна их капитализации на Мосбирже и зафиксирована на 1 февраля.

При этом у неторгуемых компаний запрашивались финансовые показатели, считалась их стоимость в сравнении с публичными аналогами. В итоговой оценке исследователи учитывали не только данные самих компаний, но и оценки финансовых аналитиков, данные о сделках с акциями.

В издании добавили, что сегмент маркетплейсов остается ведущим в данном секторе, составляя примерно 46% стоимости 30 крупнейших интернет-компаний РФ. В прошлом году их выручка в среднем увеличилась на 64%, стоимость – на 20%.

Помимо этого, эксперты обратили внимание, что совокупная оценка онлайн-кинотеатров выросла на 80%. По мнению авторов, сказалась ставка на развитие собственного производства после потери прав на иностранные фильмы и сериалы.

Ранее стало известно, что бизнес российского "Яндекса" будет продан нидерландской Yandex N. V. объединению частных инвесторов. После закрытия сделки Yandex N.V. больше не будет головной компанией группы. В связи с этим до 31 июля организация должна изменить свое наименование и перестать использовать бренды "Яндекса".

Новость о разделении бизнеса компании "Яндекс" вызвала резкий рост торговли акциями на Мосбирже. Инвесторы начали скупать акции, обеспечив прирост цены на 6,96%.

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