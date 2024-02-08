Инвесторы и спекулянты начали скупку акций "Яндекса" после новостей о сделке

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Новость о разделении бизнеса компании "Яндекс" вызвала резкий рост торговли акциями на Московской бирже. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос в беседе с "Газетой.ру".

По информации эксперта, на открытии торгов еще 5 февраля акции резко просели на 9,26%. Однако в среду, 7 февраля, инвесторы начали скупать акции, обеспечив прирост цены на 6,96%. В настоящее время акции компании корректируются вниз, сказал он.

"На мой взгляд, причина этого заключается скорее в накопившейся технической перекупленности акций после вчерашнего сильного прироста", – заявил Манжос.

Он объяснил, что часть обладателей ценных бумаг фиксируют прибыль, однако даже в течение одного дня продажи могут смениться новыми приобретениями акций.

Касаемо самой сделки о реструктуризации он подчеркнул, что ее детали пока неизвестны, однако главным является вопрос – выиграют ли от этого миноритарные инвесторы. Именно неопределенность порождает "смену настроений" инвесторов и спекулянтов, уточнил Манжос.

Эксперт прогнозирует цену акций "Яндекса" на уровне 4 400 рублей до конца года, что подразумевает рост их стоимости на 32%. При этом на российский рынок сделка никак не повлияла, что видно по курсу рубля, подытожил он.



Бизнес российского "Яндекса" будет продан нидерландской Yandex N. V. объединению частных инвесторов. Поэтому до конца июля 2024 года головная компания должна будет изменить свое название и перестать использовать бренды фирмы.



Также Yandex N. V. запретят в течение 5 лет создавать и развивать сервисы, аналогичные российскому "Яндексу". Однако после смены руководства российская фирма будет и развиваться и дальше, уверен экономист Павел Кобяк.

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