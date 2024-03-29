Владелец разработчика ОС Astra Linux Фролов стал долларовым миллиардером

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Председатель совета директоров "Группы Астра" Денис Фролов стал долларовым миллиардером, пишет Forbes, ссылаясь на данные Мосбиржи.

Уточняется, что владелец разработчика операционной системы Astra Linux достигнул такого показателя после резкого скачка акций фирмы. На момент 22 марта одна акция "Группы Астра" стоила чуть больше 596 рублей, а на текущей неделе, с 25 по 31 марта, ее стоимость превышала 700 рублей.

На момент 28-го числа акция оценивалась почти в 674 рубля. В издании напомнили, что Фролову принадлежат примерно 161,6 миллиона акций. В этом случае их рыночная стоимость превышает 102 миллиарда рублей, или 1,1 миллиарда долларов, уверены в СМИ.

В результате он стал вторым российским долларовым миллиардером в сфере информационных технологий. До него в список вошел Евгений Касперский, который владеет "Лабораторией Касперского".

Ранее журналисты рассказывали, что входившие в топ-200 богатейших бизнесменов РФ основатели IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. В 2020 году их состояние оценивалось в 770 и 680 миллионов долларов соответственно. У них осталось гражданство Кипра.