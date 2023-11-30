Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за девять месяцев составила более триллиона рублей

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Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев этого года увеличилась в 1,8 раза и составила 1,071 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Увеличение чистой прибыли в организации объяснили ростом показателя EBITDA. Одновременно с этим выручка "Роснефти" снизилась на 8,2% – до 6,612 триллиона рублей, в основном из-за снижения стоимости нефти.

Тем не менее выручка за третий квартал текущего года выросла на 33,3% по сравнению со вторым кварталом до уровня в 2,732 триллиона рублей.

Капитальные затраты компании за девять месяцев 2023 года составили 909 миллиардов рублей – на 10,6% выше год к году. Это обусловлено плановым выполнением работ в сегменте "Разведка и добыча".

Что касается свободного денежного потока за указанный период, то он вырос на 50,1% – до 1,157 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что группа ВТБ заработала 402,8 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО за 10 месяцев, при этом в октябре она получила 26,8 миллиарда рублей. По итогам года компания ожидает получить более 430 миллиардов рублей прибыли.

До этого стало известно, что "Газпром" занял первое место в рейтинге топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли с суммой в 1,3 триллиона рублей по версии издания Forbes.