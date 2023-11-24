Прибыль ВТБ за десять месяцев составила 402,8 миллиарда рублей

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Группа ВТБ заработала 402,8 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 10 месяцев, при этом в октябре она получила 26,8 миллиарда рублей. По итогам года компания ожидает получить более 430 миллиардов рублей прибыли, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на первого зампредседателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

По его словам, прибыть за октябрь соответствует возврату на капитал в 14,7%. Такой результат дает десятимесячную прибыль в размере, превысившем 400 миллиардов рублей, уточнил он.

Данная отчетность была передана без сравнительных данных за аналогичный период 2022 года.

"Сделаем ли мы 400 (миллиардов рублей прибыли в 2024 году. – Прим. ред.)? С большой вероятностью нет в силу реализации процентного риска. Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 миллиардов рублей, но больше 300 миллиардов рублей. В таком диапазоне мы остановимся", – отметил Пьянов.

Он также пообещал озвучить официальную цель группы по прибыли на 2024 год при раскрытии результатов 2023 года. Вместе с тем топ-менеджер отметил, что в конце декабря на совете директоров поднимут вопрос новой стратегии группы на ближайшие три года. По его словам, она будет предусматривать рост прибыли к 2026-му и увеличение возврата на капитал.

Ранее журнал Forbes представил топ-10 компаний с самыми большими убытками по итогам прошлого года. На первом месте оказалась группа ВТБ с чистым убытком в 612,6 миллиарда рублей. Банк до этого заявлял, что пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские кредитные организации из-за большей уязвимости к рискам санкций.