Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 миллиарда рублей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на судебную картотеку.

Уточняется, что Девятый арбитражный апелляционный суд 20 ноября прекратил производство по жалобе "Роснефти", в которой оспаривалось решение суда первой инстанции, в конце 2022 года отказавшего нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 миллиарда рублей из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба".

В сообщении напомнили, что 23 мая прошлого года "Транснефть" получила иск "Роснефти" о возмещении соответствующих убытков. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми заинтересованными грузоотправителями.

"Транснефть" подчеркивала, что "Роснефть" знакома с требованиями к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента. В начале августа прошлого года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 миллиарда рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.

Отмечается, что рассмотрение обоих исков закрыли для слушателей, чтобы обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству. С подобным предложением выступила "Роснефть".

19 апреля 2019 года Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от РФ компенсацию за плохую нефть.

По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составил примерно пять миллионов тонн. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

15 мая Самарский районный суд заочно арестовал бывшего генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко и основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева, объявленных в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента пересечения российской границы или их задержания. Ружечко и Трушев подозреваются в совершении преступления по статье "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Словакию и Венгрию