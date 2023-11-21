Налоговые поступления в бюджет к концу года составят примерно 46 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) предполагает, что общие налоговые поступления в российский бюджет по итогам года составят примерно 46 триллионов рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров, сообщает РБК.

По его словам, предполагаемая сумма – это рост на 9%. В региональных сборах и налогах зафиксирован рост на 14%, в НДФЛ и нефтегазовых налогах – на 13%, уточнил он.

Егоров добавил, что за девять месяцев этого года налог на прибыль дал практически 20% роста, страховые взносы растут на 29%. По его мнению, это связано с тем, что в прошлом году были отсрочки, которые в настоящее время гасятся.

Также глава ФНС отметил, что федбюджет выходит в небольшую положительную зону в районе 1%. Он объяснил, что в первом полугодии поступления были ниже из-за низких цен на нефть.

Ранее сообщалось, что Госдума согласовала федбюджет на 2024–2026 годы. В следующем году доходы в бюджет страны ожидаются в размере 35,065 триллиона рублей, расходы – 36,66 триллиона. Дефицит составит 1,595 триллиона рублей.

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