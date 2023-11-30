Глава "Роснефти" раскритиковал налоговую политику Минфина РФ

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что кризис на топливном рынке России, который вынудил кабмин ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов, был вызван неправильными шагами в налоговой политике государства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-релиз компании.

По мнению Сечина, кризис спровоцировало непроработанное решение по сокращению демпфера. Речь идет о сокращении с сентября демпфера за топливо вдвое, который уже с октября при этом решили вернуть к прежнему объему.

Он объяснил, что предусмотрено "экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent". При этом Минфин, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для РФ ценовой индикатор, а именно котировку Brent, игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны.

Среди игнорируемых изменений он отметил формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию. Сечин подчеркнул, что для налоговых целей хотят прибегнуть к виртуальным затратам на фрахт для уже не существующих маршрутов поставки нефти из РФ в Европу без учета конверсионных расходов, логистических издержек, процентных платежей по кредитам и затрат на страхование.

Отмечается, что на деятельность "Роснефти" большое влияние оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли.

"Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов", – подвел он итог.

21 сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно введенным мерам, отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие страны поможет обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов российский рынок, тем самым сократив цены.

17 ноября правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина. В министерстве энергетики России уточняли, что с сентября стоимость в оптовом сегменте сильно упала, а запасы бензина достигают порядка двух миллионов тонн.

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