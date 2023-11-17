Кабмин РФ отменил запрет на экспорт бензина

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Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября в рамках мер по стабилизации цен на внутреннем рынке моторного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

"На НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации", – сказано в сообщении.

Как утверждают в министерстве, с сентября стоимость в оптовом сегменте сильно упала, а запасы бензина на данный момент достигают порядка двух миллионов тонн.

При этом отмечается, что решение кабмина РФ поможет отечественным НПЗ обеспечить высокий объем выпуска топлива. Однако в министерстве предупредили, что не исключают возвращения запрета на экспорт бензина при необходимости, поэтому власти продолжат следить за производственными и ценовыми показателями.

"Зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на автомобильный бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ", – объяснили в пресс-службе.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно введенным мерам, отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие страны поможет обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов российский рынок, тем самым сократив цены.

Позже Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями утвердить меры по стабилизации цен на бензин и дизель 2 ноября. Доклады в рамках выполнения поручения президента должны быть предоставлены 10 ноября и 8 декабря.

Стоимость бензина и дизеля снизилась на бирже