Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель

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Владимир Путин поручил кабмину совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Доклады в рамках выполнения поручения главы государства должны быть предоставлены 10 ноября и 8 декабря.

"Правительству РФ при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме", – отмечается в документе.

Ранее партия "Справедливая Россия – За правду" предложила ограничить уровнем инфляции рост цен на бензин, авиационный керосин и дизельное топливо.

В материалах к законопроекту депутаты объяснили, что цены на топливо в России не связаны с рыночными факторами и со стоимостью нефти, а зависят лишь от других причин, которые приводят к неконтролируемому росту стоимости. Парламентарии обратили внимание, что сейчас в стране уже действует ряд сдерживающих мер.



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