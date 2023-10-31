Цены на топливо в России предложат ограничить уровнем инфляции

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Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести в стране ограничение уровнем инфляции роста цен на бензин, авиационный керосин и дизельное топливо. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект, который направлен в Госдуму.

В материалах к законопроекту депутаты объяснили, что цены на топливо в России не связаны с рыночными факторами и со стоимостью нефти, а зависят лишь от других причин, которые приводят к неконтролируемому росту цен на продукцию. Сейчас в стране, как сказано в документе, уже действует ряд сдерживающих мер. Например, в 2018 году было решено досрочно снизить акцизы, а в 2019 году был введен механизм демпфера.

"В России чрезвычайно высокие наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте, составляющие около 20% его стоимости, тогда как в мире объем указанных наценок составляет около 10%", – отметили в материалах к закону, подчеркнув, что вышеперечисленные меры не помогли решить проблему.

Именно по этой причине депутаты предлагают установить, что рост розничных цен на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин ежегодно не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции, который определяется законом о бюджете на финансовый год и плановый период.

Глава партии Сергей Миронов считает, что властям не хватает полномочий для контроля цен на дизель и бензин. Из-за того что их стоимость растет, страдает вся экономика России, а также простые люди, поскольку это сказывается на росте цен на продукты и товары первой необходимости. Поэтому предлагается ввести госрегулирование стоимости топлива.

"В ряде регионов цена на топливо формируется не рыночными методами, а путем сговора нескольких крупных игроков. Такая ситуация имеет место быть, поскольку сегодня всего четыре компании владеют тремя четвертями рынка нефтедобычи в стране", – заявил Миронов.

При этом он добавил, что такие компании на данный момент контролируют значимую часть переработки нефти и продажи бензина. В связи с этим он напомнил, что не просто так ФАС уже выносила предупреждение некоторым организациям в связи с ростом цен на моторное топливо.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минэнерго привести цены на бензин и дизельное топливо к уровню годовой инфляции.

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